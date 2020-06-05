اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 01:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ابتاسمة باهتة من ميلانيا وطوارئ خاصة.."إندبندنت" ترصد كواليس زيارة ترامب لـ"ضريح يوحنا"

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:34 ص
ابتاسمة باهتة من ميلانيا وطوارئ خاصة.."إندبندنت" ترصد كواليس زيارة ترامب لـ"ضريح يوحنا"
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب من السيدة الأولى ميلانيا ترامب أن تبتسم خلال زيارة إلى ضريح القديس يوحنا بولس الثاني بعد يوم من زيارته للكنيسة الأسقفية سانت جون التي أغضبت الزعماء الدينيين.

وبحسب صحيفة الاندبندنت تم تصوير الرئيس ترامب وهو يقول شيئًا لميلانيا قبل أن يبتسم للمصورين الذين كانوا يوثقون زيارتهم ثم بدا أنه لاحظ أنها لم تكن تبتسم فتحدث إليها مرة أخرى قبل أن ترسم ابتسامة سريعة على وجهها.

وأثارت زيارة ترامب غضب الكثير من رجال الدين، حيث أدان رئيس الأساقفة ويلتون جريجوري الأسقف الأمريكي الأفريقي الأعلى رتبة في أمريكا الزيارة في بيان رسمي عنه ورد فيه "أجد أنه من المحير والمُستهجن أن أي منشأة كاثوليكية ستسمح لنفسها بأن تُساء استغلالها والتلاعب بها بشكل فاضح بطريقة تنتهك مبادئنا الدينية ، والتي تدعونا للدفاع عن حقوق جميع الناس حتى أولئك الذين قد نختلف معهم"

 

كانت الزيارة هي الثانية التي يقوم بها ترامب لموقع ديني في أقل من 24 ساعة حيث ترامب البيت الأبيض لزيارة كنيسة القديس يوحنا الأسقفية، للحصول على فرصة لالتقاط الصور.

من أجل وصول الرئيس إلى الكنيسة، كان عليه عبور ساحة لافاييت، التي كانت مليئة بالمتظاهرين الذين يحتجون خارج أبواب البيت الأبيض.

 

وقبل أن يغادر القصر التنفيذي، أمرت الشرطة بتفريق مجموعة المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، مما خلق مسارًا واضحًا له للوصول إلى الكنيسة ولم يكن الأساقفة المسؤولون عن كنيسة القديس يوحنا على علم بأن الرئيس ترامب سيكون هناك لالتقاط صورته.

ووفقا للتقرير تم إخبار حوالي 20 من الأساقفة والمتطوعين، الذين كانوا يقدمون وجبات خفيفة ومياه للمتظاهرين، بمغادرة الكنيسة حتى يتمكن ترامب من التقاط صورته.

 

 


الولايات المتحدة

البيت الأبيض

دونالد ترامب

ميلانيا ترامب

مظاهرات أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الدين فى حياة زعماء أمريكا.. كل رؤساء الولايات المتحدة كانوا مسيحيين وكينيدى الكاثوليكى الوحيد الذى دخل البيت الأبيض..ترامب ينتمى للكنيسة البريسبتارية..وكارتر واظب على الصلاة وقراءة الإنجيل فى فترته الرئاسية

الخميس، 04 يونيو 2020 11:00 م

صحيفة أمريكية: جوجل يحذر ترامب وبايدن من قرصنة إلكترونية .. اعرف التفاصيل

الخميس، 04 يونيو 2020 10:41 م

ترامب: الديمقراطيون الراديكاليون يتحدثون عن "الدفاع عن الشرطة"

الخميس، 04 يونيو 2020 10:33 م

جون بايدن: لائحة اتهام ترامب كتبها بنفسه وهدفنا التوحد حول هدف مشترك

الخميس، 04 يونيو 2020 08:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السياحة والمصايف: شواطئ الإسكندرية مازالت مغلقة ولا صحة للشائعات

السياحة والمصايف: شواطئ الإسكندرية مازالت مغلقة ولا صحة للشائعات

المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة