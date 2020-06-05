إيطاليا تسجل 85 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و518 إصابة

روما (رويترز)

قالت وكالة الحماية المدنية فى إيطاليا، إن البلاد سجلت اليوم الجمعة 85 حالة وفاة بوباء كوفيد-19 فى مقابل 88 حالة فى اليوم السابق فى حين قفزت حصيلة حالات الإصابة الجديدة إلى 518 حالة فى مقابل 177 حالة أمس الخميس.

وقالت الوكالة، إن عدد حالات الوفاة فى إيطاليا منذ ظهور المرض فى البلاد يوم 21 فبراير شباط بلغ 33774 حالة، وهو أكبر عدد من المتوفين فى دولة فى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 234531 حالة، وهو أكبر عدد من المصابين فى دولة فى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة البالغ عددها 518 حالة اليوم، كانت هناك 402 فى منطقة لومبارديا بشمال البلاد، وهى أكثر المناطق الإيطالية تضررا سواء من ناحية عدد الإصابات أو الوفيات.

وقد تتسبب البيانات الجديدة فى عدم ارتياح تجاه قرار الحكومة رفع القيود على التنقل بين المناطق وهو القرار الذى سرى يوم الأربعاء.