وقال المتحدث باسم الوزارة الصحة كيانوش جهانبور - في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء - إن النتائج المخبرية أظهرت تسجيل 2886 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19) منذ ظهر أمس الخميس وحتى الآن؛ ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 167 ألفا و 156 شخصا.

وأضاف أنه تم تسجيل 63 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" في إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ مما يظهر ارتفاعا نسبيا في عدد الوفيات.

وتابع جهانبور أن التقرير ذاته يظهر بأن 129 ألفا و741 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد، تعافوا من المرض، في حين أن 2573 من إجمالي المصابين في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة في المستشفيات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إلى إجراء مليون و40 ألفا و289 اختبارا حتى الآن للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.