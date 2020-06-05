إيران: إجراء محادثات "قبل شهور" مع سفير أمريكى سابق بشأن سجناء

رويترز

أكدت إيران، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف ناقش إطلاق سراح سجناء مع السفير الأمريكي السابق بيل ريتشاردسون بعد يوم من إطلاق البلدين سراح سجينا لدى كل منهما الآخر.

وكان مسؤول في الوزارة قد قال في ديسمبر إن ريتشاردسون، السفير الأمريكي السابق بالأمم المتحدة، أجرى محادثات مع ظريف، لكنه قلل من دلالتها.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الجمعة، إنهما كانا قد ناقشا إطلاق سراح مايكل وايت الجندي بالبحرية الأمريكية "قبل شهور". وظل وايت محتجزا بإيران منذ 2018 إلى أن أطلقت سراحه أمس الخميس، مقابل سماح الولايات المتحدة لطبيب أمريكي من أصل إيراني بزيارة إيران حسبما ذكر محاميه ومسؤول أمريكي.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن "المتحدث باسم وزارة الخارجية موسوي أكد اجتماع بيل ريتشاردسون وظريف بشأن المحتجز الأمريكي"، في إشارة إلى وايت.

ونقلت الوكالة عن موسوي قوله "الجمهورية الإسلامية رحبت واستجابت على الدوام بشكل إيجابي للجهود الإنسانية التي تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الإيرانيين في الولايات المتحدة وفي خارجها".