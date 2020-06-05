اليوم السابع
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خالد صلاح
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إندونيسيا تسجل 703 حالات إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:21 ص
إندونيسيا تسجل 703 حالات إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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رصدت إندونيسيا 703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 29521 حالة.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة إن هناك 49 وفاة جديدة بالمرض وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 1770.  

وأعلنت إندونيسيا الخميس، عن تسجيل 585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة لديها إلى 28818.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن هناك 23 حالة وفاة جديدة وإن العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس وصل إلى 1721.

وشفي 8892 شخصا وأجريت فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 251 ألفا.

وكانت قد قالت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا إن البلاد ألغت الحج هذا العام في أكبر الدول الإسلامية سكانا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.


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وفيات كورونا

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