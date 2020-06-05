إعدام 869 لتر زيت وعصائر فاسدة بالشرقية.. وضبط 20 مخالفة تموينية بالمنيا

المحافظات- إيمان مهنى-حسن عبد الغفار

أعدم مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بأولاد صقر في الشرقية، بالتنسيق مع مجلس المدينة ومركز الشرطة، 869 لتر عبارة عن "زيت طعام وعصائر" و183 كجم أغذية مختلفة غير صالحة للاستخدام الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم تحرير 6 محاضر جنحة صحية لمخالفات أخري ضبطت في حملة مشتركة علي المنشآت الغذائية بمدينة أولاد صقر.

وأكدت الصحة استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة وضبط المخالف منها حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين فضلاً عن المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والاحترازية لمنع التكدسات والتجمعات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، علي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية علي المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلي استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

وأكدت محافظة الشرقية، أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وبتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالاشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، قامت بشن حملات تفتيشية خلال شهر مايو2020م لضبط سوق اللحوم، تم خلالها المرور على 386 "محل جزارة - شادر بيع لحوم - ثلاجة حفظ لحوم - محل بيع دواجن - سوبر ماركت" وأسفرت عن تحرير 24 محضر مخالفة، وضبط 113كجم لحوم صالحة للاستهلاك مذبوحة خارج المجازر وطن دهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 150 كجم مصنعات لحوم وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وتحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطري لاتخاذ اللازم قانوناً.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددا علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق آخر، حررت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 20 مخالفة تموينية متنوعة من خلال الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء إسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين، والتأكد من مدي توافر المواد الغذائية والسلع وخاصة خلال الفترة الراهنة في ظل مواجهه الدولة لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية عن تحرير 20 مخالفة تموينية بقري صفط اللبن، ماقوسة، كدوان، بنى احمد الشرقية والغربية وقرية تله، تنوعت بين (مخالفات لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية – محاضر لمخالفه شروط السلامة والصحة المهنية – عدم وجود سجلات – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – عرض منتهي الصلاحية – منشات تجارية بدون ترخيص) حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم التحفظ على المضبوطات.