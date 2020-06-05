إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى بزراعى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب منذ قليل 11 شخصا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى بالبحيرة، كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، و بالفحص تبين إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارتى ميكروباص وملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة دمنهور.

وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمى لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت عدة حوادث سير خلال الأيام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقى شخص مصرعه واصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون، وبالفحص تبين مصرع مصرع عامل واصابة 6 اخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.

وتم نقل المصابين الى مستشفى وادى النطرون العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وكذلك اصيب 18شخص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

وبالفحص تبين إنقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن إصابة 18 شخص بجروح وكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم منهم 2 فى حالة حرجة وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما لقى شخص مصرعه واصيب 8 اخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى تصادم بمركزى وادى النطرون وكفر الدوار.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية بطريق سيدى غازى دائرة مركز كفر الدوار.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص و إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وكذلك تم نقل جثة المتوفى الى مشرحة ذات المستشفى .

وفى مركز وادى النطرون أصيب 7 أطفال بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بالقرب من قرية أبو بكر الصديق التابعة لمركز وادى النطرون

وتم نقل المصابين الى مستشفى وادى النطرون العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة.