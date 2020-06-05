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إصابة نائب مدير مستشفى قنا العام ووالده بفيروس كورونا المستجد

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:03 م
إصابة نائب مدير مستشفى قنا العام ووالده بفيروس كورونا المستجد كورونا - أرشيفية
قنا- وائل محمد

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أصيب نائب مدير مستشفى قنا العام، ووالده بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن أظهرت التحاليل والآشعة والمسحات، إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر طبي إن الدكتور محمد عبد المعطي عبد القادر فرغلي، نائب مدير مستشفى قنا العام، أصيب ووالده وهو أحد رؤوساء المدن السابقين بمحافظة قنا، بعد أن عمل التحاليل والآشعة اللازمة وأخذ المسحات التي أكدت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر: يجرى عزل نائب مدير مستشفى قنا العام منزليًا لاستقرار حالته الصحية، ونقل والده إلى مستشفى العزل بإسنا لتلقي العلاج اللازم، ويقوم فرق الطب الوقائي بدأت في إجراءات تقصي وفحص المخالطين، والتنبيه عليهم بالعزل المنزلي للمدة المقررة، والإبلاغ في حالة ظهور أي أعراض طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وكان احتفل مستشفي قنا العام، بتعافى وخروج أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تحويل المستشفي إلي حجر صحى منذ 4 أيام.

وقدم مدير المستشفي العام هديه تذكارية "القرآن الكريم"  لأول حالة تماثلت للشفاء، احتفاءًا بهذا الحدث، و إحداث نتائج جيدة مع بداية تحويل المستشفي لحجر صحى.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، احتفل المستشفي الخميس، بتعافي وخروج أول حالة مصابة بفيروس كورونا بعد دخوله المستشفي منذ 10 أيام قبل تحويلها لمستشفي حجر و ظهور عينتين سلبيتين.

وأضاف الديب، بأن المريض تماثل للشفاء بفضل تعاون الفريق الطبي و إصرارهم على إحداث نتائج إيجابية من بداية تحويل المستشفى إلي حجر صحى.

وأشار الديب، إلي أن قسم الباطنة بالتعاون مع بقية الأقسام، بذل مجهود مشكور مع حالات كورونا التى تم تحويلها للمستشفي وهو ما ساهم فى إحداث نتائج سريعة.

و كان عبدالرؤوف ربيع عبدالله 42 عام، مقيم من مركز قوص، عانى من الإصابة بفيروس كورونا، وتم تحويله من مستشفي قوص إلى المستشفى العام للعلاج من فيروس كورونا.

 


 


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اخبار مصر

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