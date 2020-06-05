إصابة مدير محطة مياه الجامعة بالمنصورة بكورونا و4 آخرين من العاملين بالشركة

كما كشف المصدر، عن إصابة كلا من مدير القطاع التجارى بديوان عام الشركة، وإصابة مهندس بقطاع مياه الشرب تبين إيجابية الإصابة بعد إجراء مسحة له، وإصابة فنى بمحطة مياه دكرنس، وإصابة موظف بمحطة المياه بالمطرية شمال المحافظة، وتم نقله ووضعه داخل مستشفى العزل بالمطرية بعد أن تدهورت حالته الصحية، ووفاة والدته متأثرة بإصابتها بالفيروس، كما قررت الشركة بمنح اثنين من العاملين بمحطة بلقاس إجازة بعض ظهور بعض الأعراض عليهم.

يذكر بأن أصيبت رئيس قطاع مياه الشرب بشركة مياه الدقهلية، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بعض الأعراض عليها. وكشف المصدر بعد ظهور بعض الأعراض على المهندسة رئيسة قطاع مياه الشرب، تم عمل مسحة لها، وتبين إيجابية الإصابة بالفيروس، وقد تم نقل المهندسة إلى مستشفى للعزل بتمي الامديد لتلقى العلاج هناك.

وأشار المصدر إلى أن تم سحب 15 عينة من بعض المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، والتى ظهر عليهم الأعراض، وتم إجراء التحاليل الخاصة بهم داخل المعمل بالمستشفي الدولى بالمنصورة، حيث تبين إيجابية الإصابة لـ14 مشتبه فيهم، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية لهم، وتطبيق بروتوكول علاج وزارة الصحة لهم.