إصابة زوجة نائب رئيس جامعة السادات بفيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

أصيبت زوجة الدكتور حمدي عمارة، نائب رئيس جامعة السادات، بفيروس كورونا المستجد، على خلفية إصابة زوجها في وقت سابق، بعدما أكدت الفحوصات الطبية، وخضوعها للعزل المنزلي، طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، والبدء في تلقي العلاج.

وكانت جامعة مدينة السادات، قد أعلنت عن إصابة الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس الجامعة، بفيروس كورونا المستجد، وصرح رئيس جامعة السادات، إنه تم عمل بعض الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا، وذلك بعد شكواه من بعض الأعراض البسيطة وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، وتم حجزه بالمنزل حيث يخضع للحجر الصحى المنزلى.

وأكد رئيس الجامعة أنه يتلقى العلاج وأن حالته مستقرة وأنه يطمئن الجميع، وتتمنى إدارة الجامعة والعاملين والطلاب جميعهم الشفاء العاجل ولجميع المصابين.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قد أصدر تعليماته بأخذ مسحات من الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل الباجور وذلك فى إطار حرصه الدائم على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض وحرصا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم وعدم الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا على تجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم للإقامة بها وتوفير الوجبات الغذائية على مدار مدة إقامتهم.

وحرص محافظ المنوفية على دعم الأطقم الطبية نظرا لدورهم البطولى، حيث وافق مسبقا على صرف مكافأة مالية 100 ألف جنيه كحافز للأطقم الطبية بمستشفى الباجور العام ومركز اليونسكو بسرس الليان تقديراً لدورهم البطولى فى هذه المرحلة الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما وجه خلال زيارته مسبقا لمستشفى الحميات بشبين الكوم بصرف مكافأة مالية وشهادة تقدير للعاملين بقسم العزل تكريما لهم ولإخلاصهم فى عملهم وتحفيزا على الاستمرار فى تقديم خدمة جيدة.