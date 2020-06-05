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إصابة حكمدار مديرية الأمن بكفر الشيخ بفيروس كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:53 م
إصابة حكمدار مديرية الأمن بكفر الشيخ بفيروس كورونا كورونا
كفر الشيخ – محمد سليمان

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رصدت مديرية الصحة بكفر الشيخ الإصابة الثانية فى صفوف رجال الشرطة بكورونا، بإصابة اللواء نبيل عجلان، مدير إدارة التحقيقات بمديرية أمن كفر الشيخ بفيروس كورونا المستجد، بعد إصابة اللواء أيمن لوقيا حكمدار مديرية الأمن، نائب مدير أمن كفر الشيخ، بعد أن أثبتت تحاليل pcr، الخاصة به إصابته بفيروس كورونا المستجد.
 
وقالت المديرية فى بيان لها، إنه تم نقل مدير إدارة التحقيقات بمديرية أمن كفر الشيخ بفيروس لإحدى مستشفيات القاهرة ، وسبق نقل حكمدار مديرية الأمن لمستشفى الشرطة بالقاهرة.
 
 

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