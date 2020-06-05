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إسكان الوادى الجديد : تنفيذ مشروعات خدمية بالفرافرة بتكلفة 11,1 مليون جنيه

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:10 م
إسكان الوادى الجديد : تنفيذ مشروعات خدمية بالفرافرة بتكلفة 11,1 مليون جنيه مشروعات خدمية واسكانية بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادى الجديد، عن استكمال عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز الفرافرة ، بتكلفة 11 مليون و138 ألف جنيه ، والتى تضمنت تنفيذ مشروع إسكان أولى بالرعاية بواقع 3 عمارات سكنية وسوق حضارى وتطوير سكن الأطباء بمدينة الفرافرة، ومحطة رفع صرف صحى بقرية عبد المجيد الجغيل، ووحدة بيطرية بقرية النهضة بمركز الفرافرة، ووحدتى إطفاء بقرية النهضة وبمدينة الفرافرة، على أن تنتهى جميع هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس عادل عمر محمد مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة فى بيان له إنه جرى الانتهاء من إنشاء الوحده البيطرية بقريه النهضه بمركز الفرافرة ، وتم الاستلام الإبتدئي ، ومدة تنفيذ العملية 8 شهور بتكلفة 1,7 مليون جنية ، وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة إسكان الداخلة .

أضاف عمر أنه جرى أيضا الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء ملعب خماسى وحديقة أطفال وحمام سباحى وحديقة عائلات ومسرح بتكلفة 750 ألف جنيه ، وسوف يتم العمل بإنشاء المحلات بالسور الغربى .

 

 


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