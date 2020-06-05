اليوم السابع
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إسبانيا تساهم بـ50 مليون يورو لتحالف تطعيم الأطفال فى البلدان النامية

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:14 م
إسبانيا تساهم بـ50 مليون يورو لتحالف تطعيم الأطفال فى البلدان النامية رئيس حكومة اسبانيا بيدرو سانتشيز
كتبت فاطمة شوقى

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أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيز، أن إسبانيا ستساهم بمبلغ 50 مليون يورو لتحالف اللقاحات "جافى" لدعم تطعيم الأطفال فى البلدان النامية، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سانتشيز شارك فى مؤتمر تجديد تحالف اللقاحات، الذى دعا إليه بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة، وتحظى مبادرة جافي ، التي تعد إسبانيا جزءًا منها ، بدعم منظمة الصحة العالمية واليونيسف والبنك الدولي ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، منذ إنشائها في عام 2000 ، ونجح جافي بالفعل في تطعيم 760 مليون طفل.

وأكد سانتشيز التزام اسبانيا بهذه المبادرة بمساهمة قدرها 5 مليون يورو، مما سيساعد على تطعيم 300 مليون طفل فى السنوات الخمس المقبلة.

وسيسمح هذا الدعم بتطوير مشاريع هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والتي تهدف إلى ضمان تغطية الأطفال لجميع اللقاحات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية في جميع أنحاء العالم.

في خطابه ، أصر سانتشيز على أنه من "العاجل" العثور على لقاح للتعامل مع الفيروس التاجي وعندما يكون هذا اللقاح متاحًا ، سيكون من الضروري "جعله في متناول الجميع وبأسعار معقولة". وقال "لأن صحة البشرية هي أيضا مترابطة ومعولمة".

كما شدد على أن إسبانيا تشارك بشكل خاص في هدف التنمية المستدامة الذي يدافع عن التغطية الصحية الشاملة ، وخصصت إسبانيا بالفعل 75 مليون يورو للتحالف من أجل الابتكارات استعدادًا للأوبئة في السنوات الخمس عشرة المقبلة ، و 100 مليون يورو للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ، للفترة 2020- 2022.

ودعا سانشيز إلى زيادة الجهود في أمريكا اللاتينية ، حيث توجد "جيوب كبيرة من الفقر والفقر المدقع ، وخاصة المناطق المعرضة للخطر حيث يمكن أن يلعب جافي دورًا حاسمًا"، وشدد على أنه "كما يقول عنوان هذا الاجتماع ، لن تتم حماية أي شخص حتى تتم حماية الجميع".

 


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