إزالة 74 حالة تعد بالغنايم وأبوتيج ورفع 20 طن مخلفات بحى غرب أسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائى اليومية أسفرت عن إزالة 74 حالة تعد بمركزى الغنايم وأبوتيج وذلك فى إطار حملات الإزالة المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة لردع المخالفين وتحويل كافة المخالفات إلى النيابة العسكرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالتعامل بكل حزم مع التعديات وإزالتها على الفور وعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد محافظ أسيوط، أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة تعتمد على تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة أو المستجدة مع التركيز على التعديات فى المهد وفى إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى الذى توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.

وأوضح المحافظ أنه تم إزالة 49 حالة تعد بمركز الغنايم منها 9 حالات أملاك دولة على مساحة 2 فدان و14 قيراط و20 سهم زراعة و159 متر مبانى و20 حالة على أملاك الرى بمساحة 1639 متر و20 حالة تنظيم وذلك خلال حملة برئاسة جاد الله مشرف رئيس المركز وفى وجود قوة من مركز الشرطة فضلا عن تنفيذ إزالة لعدد 25 حالة تعد بمركز أبوتيج منهم 19 حالة تعد بالبناء على أملاك دولة بمساحة 1036 و6 حالات زراعة على أملاك دولة بمساحة 15 فدان و10 قيراط بقرى البلايزة وأبوخرص والزرابى ودكران متر وذلك خلال حملة بقيادة يسرى كامل رئيس المركز وبمشاركة نواب ومساعدى رئيس المركز وقوة أمنية وتمت الإزالة بواسطة معدات الحملات الميكانيكية بجميع المراكز وتم تحرير محاضر لهم وتحويلهم للنيابة العسكرية,

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التى تمر بها البلاد وأعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها.

على جانب آخر، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال رفع مخلفات وتجمعات القمامة على جانبى ترعة الملاح بحى غرب مدينة أسيوط وذلك خلال حملة مكبرة شنتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمشاركة معدات الإنقاذ السريع والتى تمثلت فى 10 قلابات و2 لودر وجليدر تمكنت خلالها من رفع 20 طن مخلفات وتسوية الأرض بالمنطقة وذلك ضمن حملات المحافظة المكثفة التى تقوم بها المحافظة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين ورفع نواتج تطهير ومخلفات الترع بنطاق المحافظة حرصاً على سلامة المواطنين ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، رافقه خلال الحملة محمد بشير رئيس حى غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وشدد المحافظ خلال الحملة على استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة أولًا بأول وتوزيع صناديق القمامة بالأحياء ووضع خطة لحملات النظافة بالتنسيق مع وحدة الإنقاذ السريع والاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية بالأحياء والمراكز مؤكدًا ضرورة متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بالإستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الإنقاذ السريع وذلك بصفة يومية والإستعانة بسيارات الكنس الآلى وسيارات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والتى تم تدعيم منظومة النظافة بها بالمراكز والأحياء مشددًا على جميع رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات التطهير والنظافة وخاصة خلال وقت الحظر بالفترة المسائية لاستهداف كافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.



حملات إزالة



حملات إزالة



حملات إزالة



محافظ أسيوط يتفقد أعمال رفع 20 طن مخلفات بجوار ترعة الملاح



محافظ أسيوط يتفقد أعمال رفع 20 طن مخلفات بجوار ترعة الملاح



محافظ أسيوط يتفقد أعمال رفع 20 طن مخلفات بجوار ترعة الملاح