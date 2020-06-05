إزالة 400 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنوفية والبحيرة

المحافظات - محمد فتحى – ناصر جودة

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات للتعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة بلغ 390 حالة تعد، حيث تم تنفيذ إزالة 11فدان و2 قيراط تعدى على الأراضى الزراعية وإزالة 1014 متر تعدى على أرضى أملاك دولة بناء و 42 فدان أراضى أملاك دولة أرض زراعية ، وذلك خلال فترة الحظر من يوم 25 مارس وحتى أمس الخميس 4 يونيو الجارى، مؤكداً ستمرار تنفيذ حملات الإزالة بجميع قري ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية من أجل الحفاظ علي الرقعة الزراعية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة ومعاقبة المخالفين .

وكشف محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على أرض زراعية بسرس الليان بمساحة 390 متر ، كما تم تنفيذ إزالة حالتين تعدى على الأراضى الزراعية بقرية قلتى الكبرى بالباجور على مساحة 430 متر وحالة بقرية فيشا الصغرى بمساحة 35 متر ، هذا وقد تم تنفيذ إزالة أعمدة وهيكل خرسانى لمبنى مخالف بقرية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أكد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير ومنع محاولات إستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وتنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنه- محافظ البحيرة بإستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق بإزالة 10 حالات تعد علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 720 متر مربع عبارة عن:-

- إزالة 5 حالات تعدي على أملاك الدولة بمنطقة كفر الدوار البلد بمساحة 360 متر مربع

- إزالة عقار على مساحة 150 متر "عبارة عن طابق أرضي و أعمدة ومباني الطابق الأول علوي".

- إزالة عدد 3 محلات مخالفة على مساحة 60 متر و عشة على مساحة 150 متر " أراضي أملاك دولة" بمنطقة كفر الدوار البلد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

كما شدد اللواء هشام آمنة ـ محافظ البحيرة على استمرار المتابعة اليومية لحاله المصارف و المجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا ازاله كافه أشكال التعديات لاحكام سيطره أجهزة الدوله على المجارى المائيه ومنافعها

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ عدد 29 قرار ازاله على اجمالى مساحه 643 م2 وذلك بالتنسيق مع الشرطه و الوحدات المحليه لمراكز رشيد وايتاي البارود وبدر عباره عن ( 14 قرار إزاله فوريه بزمام هندسة صرف رشيد عباره عن مبانى وتشوينات وعشش وأسوار بإجمالى مساحه 249 م - عدد 9قرارت ازاله لمشاتل مخالفه وتند من الصاج بايتاى البارود بمسطح 394 م٢

- عدد6 قرارات إزالة لزراعات موز مخالفه بمنافع الرياح الناصرى بهندسة رى جنوب التحرير

وفى سياق متصل صرح م / عامر شكري – مدير مديرية الري إنه تم متابعة :-

* اعمال تطهير وصيانه غرف مجمع 22 مصرف ششت واعمال تطهير ونزع حشائش مصرف كفر الحاجه زمام هندسه صرف ايتاى البارود وكذلك اعمال صيانه صاوله محطه الخندق الغربى واختبار البانوهات والتطهير ميكانيكا ويدويا امام مص المحطه

* استكمال أعمال صيانه مجمع رقم 80 مصرف وصله ايتاي على شبراخيت ضمن عمليه صيانه شبكه الصرف المغطى بمنطقه ايتاي البارود الثانيه

* نزع الحشائش والمخلفات من أمام تغطيه كيلو 00•8على ترعة كفر بنى هلال بقريه البورصة هندسة رى دمنهور وكذا تطهير ونزع حشائش ترعة عبدالقادر بزمام هندسه رى حوش عيسى تفتش رى الحاجر

* عمل الصيانة اللازمة لمواسير المص لمحطة خلط ترعة الجرن من مصرف ايتاى البارود وتشغيلها بمعرفه مهندسى وعمال الصيانه بالادارة العامة لري غرب البحيرة وإشراف الصيانه الوقائيه بالبحيرة.

* متابعه أعمال تطهير ونزع حشائش ترعة الابعادية بهندسة رى دمنهور و ترعة ششت الأنعام و الرياح البحيرى بزمام هندسه رى ايتاى البارود وترعة ساحل مرقص بزمام هندسة رى شبراخيت.

* متابعه المصارف بهندسه صرف ادكو بالإدارة العامة لصرف شمال البحيرة (طرد البوصيلى - دفشو الرئيسى - الوسطانى العمومى - الداير- الطلمبات3) والوقوف على أعمال التطهيرات الجاريه بالإضافة إلى متابعه محطه رفع الصرف الزراعى ادكو.