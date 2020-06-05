إزالة كافية واستوديو "فوتوسيشن " مقام على أرض زراعية بالشرقية

قام رئيس مركز ومدينة أبوكبير بالتعاون مع االلواء مساعد مدير الأمن وحكمدار فرقة شمال الشرقية وقوه من رجال مباحث مركز الشرطة بتنفيذ قرار الإزالة الصادر للمباني المقامة المخالفة على الأرض الزراعية على مساحه 2500م٢ بقريه كفر السواقي التابعه للوحده المحلية ببني عياض وتمت الإزاله الكاملة ، وتسويتها بسطح الأرض، بإستخدام آلات ومعدات ولوادر رئاسه المدينة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان للمرور على الأراضي الزراعية لرصد التعديات الواقعة عليها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين، مؤكدا على ضروره الحفاظ على الزراعية بإعتبارها تمثل قضيه أمن قومي وغذائي للمواطنين وعدم السماح بالتعدي عليها والعمل على ازالة المخالفة في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتل خرسانيه يصعب التعامل معها.

وكان صدر الكتاب الدوري رقم ( 8 لسنه 2020) بالزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعه والإدارات التابعه له والأجهزة التنفيذية التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله واتخاذ الاجراءات القانونيه نحو المخالفين ، والإزالة للأعمال المخالفه في مهدها وفور الشروع في تنفيذها علي نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها ، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفه، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الازاله من المخالفين بالطريق الإداري مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية في هذا الشأن.