اليوم السابع
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إزالة كافية واستوديو "فوتوسيشن " مقام على أرض زراعية بالشرقية

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:57 م
إزالة كافية واستوديو "فوتوسيشن " مقام على أرض زراعية بالشرقية إزالة كافية واستوديو فوتوسيشن
الشرقية-إيمان مهنى

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينه أبوكبير بالإزالة الفورية لكافيه وأستوديو مفتوح لالتقاط الصور التذكارية "فوتوسيشن" وعدد من المحلات المقامة بالمخالفة على الأرض الزراعية، بقرية كفر السواقي التابعة للوحدة المحلية ببني عياض.
 
قام رئيس مركز ومدينة أبوكبير بالتعاون مع االلواء مساعد مدير الأمن وحكمدار فرقة شمال الشرقية وقوه من رجال مباحث مركز الشرطة بتنفيذ قرار الإزالة الصادر للمباني المقامة المخالفة على الأرض الزراعية على مساحه 2500م٢ بقريه كفر السواقي التابعه للوحده المحلية ببني عياض وتمت الإزاله الكاملة ، وتسويتها بسطح الأرض، بإستخدام آلات ومعدات ولوادر رئاسه المدينة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان للمرور على الأراضي الزراعية لرصد التعديات الواقعة عليها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين، مؤكدا على ضروره الحفاظ على الزراعية بإعتبارها تمثل قضيه أمن قومي وغذائي للمواطنين وعدم السماح بالتعدي عليها والعمل على ازالة المخالفة في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتل خرسانيه يصعب التعامل معها.
 
وكان صدر الكتاب  الدوري رقم ( 8 لسنه 2020)  بالزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعه والإدارات التابعه له والأجهزة التنفيذية التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله واتخاذ الاجراءات القانونيه نحو المخالفين ، والإزالة للأعمال المخالفه في مهدها وفور الشروع في تنفيذها علي نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها ، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفه، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الازاله من المخالفين بالطريق الإداري مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية في هذا الشأن.
 
إزالة كافية واستوديو فوتوسيشن (2)
 

 

إزالة كافية واستوديو فوتوسيشن (3)
 

 

مراكز شباب ملاعب القصير المغلقة (1)
 

الشرقية

اخبار الشرقية

ازالة تعديات علي ارضي زراعية

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