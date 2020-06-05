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إحالة موظف للجنايات بتهمة انتحال صفة ضابط فى قصر النيل

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:24 م
إحالة موظف للجنايات بتهمة انتحال صفة ضابط فى قصر النيل كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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 أمرت نيابة قصر النيل، بإحالة  موظف لمحكمة الجنايات  ،انتحل صفة ضابط شرطة قبل الشروع فى سرقة شخص وذلك بعد ورود تحريات المباحث بصحة الواقعة .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل، والمعينان خدمة الطوف الأمني بشارع القصر العيني دائرة القسم، تمكنا من ضبط "م . ر. م" 47 سنة موظف بشركة أمن وحراسة   وبحوزته المضبوطات"طبنجة صوت عيار 9مم تركي الصنع، طلقة صوت من ذات العيار" أثناء قيامه باستيقاف "ادم. ع. ح" 28 سنة موظف بشركة إعلانات ومقيم فى النزهة، بقصد الاستيلاء علي متعلقاته منتحلاً صفة رجال شرطة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط ، اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وبسؤال المجني عليه اتهمه بالشروع في سرقته، وامرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. 


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