إجراءات التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي للمنزل

كتبت - مروة الغول

عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند توصيل الغاز الطبيعي للمنزل والتي كانت كالتالي..

1- يتوجه العميل إلى شركة الغاز من خلال مكاتب خدمة العملاء التابعة للمنطقة الخاصة به.

2- تقوم شركة الغاز من خلال المختصين بعمل مقايسة لقيمة الأعمال المطلوبة.

3- يقوم العميل بالتعاقد مع شركة الغاز وذلك بتقدم مستندات التعاقد المطلوبة ليتسلم إيصال إثبات التعاقد.

4-يقوم العميل بتقديم إيصال إثبات التعاقد إلى شركة الغاز يتم التنفيذ عند سداد قيمة المقايسة.

أما فيما يتعلق بالمستندات والأوراق المطلوبة فكانت كالتالي:

أولا التعاقد بنظام التقسيط

1-صورة بطاقة الرقم القومي.

2-صورة من عقد التمليك.

3-ايصال كهرباء حديث.

4-استيفاء استمارة البنك المتعاقد للتقسيط.

ثانيا التعاقد النقدي

1-صورة بطاقة الرقم القومي.

2-صورة من عقد التمليك.