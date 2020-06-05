اليوم السابع
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إجراءات التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي للمنزل

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:00 ص
إجراءات التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي للمنزل الغاز الطبيعى
كتبت - مروة الغول

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عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند توصيل الغاز الطبيعي  للمنزل  والتي كانت كالتالي.. 
 
 
1- يتوجه العميل إلى شركة الغاز من خلال مكاتب خدمة العملاء التابعة للمنطقة الخاصة به. 
 
 
2- تقوم شركة الغاز من خلال المختصين  بعمل مقايسة لقيمة الأعمال المطلوبة. 
 
3- يقوم العميل بالتعاقد مع شركة الغاز  وذلك بتقدم مستندات التعاقد المطلوبة ليتسلم إيصال إثبات التعاقد. 
 
4-يقوم العميل بتقديم إيصال إثبات التعاقد إلى شركة  الغاز  يتم التنفيذ عند سداد قيمة المقايسة.
 
 

أما فيما يتعلق بالمستندات والأوراق المطلوبة فكانت كالتالي: 

 
أولا التعاقد بنظام التقسيط
 
 
1-صورة بطاقة الرقم القومي.
 
2-صورة من عقد التمليك.
 
3-ايصال كهرباء حديث.
 
4-استيفاء استمارة البنك المتعاقد للتقسيط.
 
 

ثانيا التعاقد النقدي

 
1-صورة بطاقة الرقم القومي.
 
 
2-صورة من عقد التمليك.

الغاز

توصيل الغاز للمنازل

إجراءات التعاقد

التعاقد النقدي لتوصيل الغاز

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