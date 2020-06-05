إجراءات التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي للمنزل

عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند توصيل الغاز الطبيعي للمنزل والتي كانت كالتالي..
1- يتوجه العميل إلى شركة الغاز من خلال مكاتب خدمة العملاء التابعة للمنطقة الخاصة به.
2- تقوم شركة الغاز من خلال المختصين بعمل مقايسة لقيمة الأعمال المطلوبة.
3- يقوم العميل بالتعاقد مع شركة الغاز وذلك بتقدم مستندات التعاقد المطلوبة ليتسلم إيصال إثبات التعاقد.
4-يقوم العميل بتقديم إيصال إثبات التعاقد إلى شركة الغاز يتم التنفيذ عند سداد قيمة المقايسة.
أما فيما يتعلق بالمستندات والأوراق المطلوبة فكانت كالتالي:
أولا التعاقد بنظام التقسيط
1-صورة بطاقة الرقم القومي.
2-صورة من عقد التمليك.
3-ايصال كهرباء حديث.
4-استيفاء استمارة البنك المتعاقد للتقسيط.
ثانيا التعاقد النقدي
1-صورة بطاقة الرقم القومي.
2-صورة من عقد التمليك.
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