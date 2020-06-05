أول شحنة نفط أمريكية لروسيا البيضاء تصل أوروبا

كلايبيدا (رويترز)

وصلت ناقلة تحمل أول شحنة من النفط الخام الأمريكى متجهة لروسيا البيضاء إلى ميناء كلايبيدا فى ليتوانيا فى وقت متأخر من اليوم الجمعة.

تتطلع روسيا البيضاء إلى تقليل اعتمادها شبه الكامل على إمدادات الطاقة من حليفتها المقربة روسيا، وذلك بعد خلاف مع موسكو هذا العام بشأن السعر الذى تدفعه مقابل النفط الروسي. وانتهى الخلاف، لكن روسيا البيضاء قالت إنها تريد أن تقف ضد هيمنة روسيا على سوقها وتنوع مصادر وارداتها النفطية.

وكشف وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو عن الشحنة الأمريكية الأولى من الخام لروسيا البيضاء فى مايو.

استوردت روسيا البيضاء هذا العام سبع شحنات محمولة بحرا من النفط الخام عبر كلايبيدا، وهى من خام يوهان سفيردروب النرويجى والخام العربى الخفيف السعودى وخام الأورال الروسي. واستوردت أيضا خاما أذربيجانيا خفيفا عبر ميناء يوجنى فى أوكرانيا.