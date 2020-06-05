"أوقاف دمياط" تستعد لإعادة فتح المساجد تدريجيا.. صور

دمياط معتز الشربينى

قام الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط على رأس لجنة ضمت قيادات الدعوة بالمديرية ومديرى الإدارات والمفتشين بالمرور على المساجد والإشراف عليها استعداداً لفتحها بشكل تدريجى فى إطار خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، وتوزيع الفرش حسب ضوابط وزارة الأوقاف الخاصة فى ترتيب الصفوف بحيث يكون هناك مسافة لا تقل عن متر ونصف (طولا وعرضا) رأسيا وأفقيا، بين كل شخص وآخر وبين كل صف وآخر. كما تابعوا نظافة وتطهير وتعقيم وغلق المساجد.

من ناحية أخرى تابع الشيخ هانى عنتر السباعى مدير الدعوة و مديرى الإدارات و المفتشين بمديرية أوقاف دمياط اعمال تطهير وتعقيم المساجد ورفع الأذان واستمرار اغلاق المساجد وذلك تنفيذا لقرار غلق المساجد لمنع إنتشار الوباء والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، وتحت رعاية الدكتوره منال عوض محافظ دمياط.

واعلنت وزارة الأوقاف عن قيام المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، عن تطوير إنتاجها من الواقى المكتبى "الشرائح العازلة الشفافة"، مؤكدة أن منتجاتها بأسعار خارج المنافسة ، كونها تهدف أساسا إلى خدمة المجتمع ، فى ضوء دور وزارة الأوقاف فى مجال البر وخدمة المجتمع ومجالات التنمية.

وقالت الوزارة إن الواقى المكتبى يأتى بعد تطوير المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف لواقى الوجه الشفاف، وإنتاجها الكمامة القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وبوابات التعقيم.