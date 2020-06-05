اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف القليوبية: لا مخالفات بالمساجد خلال صلاة "الجمعة".. والتزام 100%

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:54 م
أوقاف القليوبية: لا مخالفات بالمساجد خلال صلاة "الجمعة".. والتزام 100% الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن غرفة عمليات المديرية تابعت صلاة الجمعة اليوم الموافق 5 يونيه الجاري، في المنازل والاقتصار على أدائها ظهرا، موضحة أن هناك التزام 100% من قبل المواطنين بالتعليمات.

وشكلت مديرية الأوقاف بالقليوبية، غرفة عمليات، برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، وعضوية مدير الدعوة الشيخ إسماعيل أحمد، ومدير المتابعة بالمديرية، ومديري الإدارات الفرعية المنتشرة بنطاق مدن المحافظة، لمتابعة صلاة التراويح وصلاة الجمعة لشهر رمضان المبارك، حيث تم التنبيه على أئمة المساجد ومديريى الإدارات الفرعية بالتشديد على عدم السماح لأداء صلاة التراويح داخل المساجد أو بالحرم التابع لها.

وأضاف "أبو السعود" في بيان صحفي، أنه تم التنبيه على مديري الإدارات الفرعية ومديري المتابعات بتلك الإدارات  للتأكيد على الإلتزام بأذان النوازل فقط وعدم تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان، مع عدم السماح لأي من المواطنين بالصلاة داخل المسجد أو بحرم المسجد وخاصة صلاة التراويح، على أن يتم رفع تقرير من تلك الإدارات لرفع تقرير يومي للوزارة.

وأوضح، أن جميع إجراءات دفع الهلاك عن النفس البشرية واجبة شرعا ومخالفة هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقررها السلطات والجهات المختصة إثم ومعصية.

وأكد وكيل الأوقاف أنه لا مكان لمتخاذل عن أداء الواجب بالوزارة ولا مساحة من التسامح مع متاجر بوطنه ودينه بتعريض أرواح الناس للهلاك حجة جمعهم للصلاة موضحا أنه جرى إلغاء تصريح الخطبة لأحد أساتذة جامعة الأزهر بعد مخالفته التعليمات وأقام صلاة جماعة في الشارع بقليوب الأسبوع قبل الماضي وإحالته للتحقيق.


اوقاف القليوبية

محافظة القليوبية

مساجد القليوبية

صلاة التراويح

اذان النوازل

صلاة الجمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فض سوق الجمعة بأبو الغيط فى القناطر الخيرية لمواجهة كورونا.. صور

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:15 م

محافظ القليوبية يستقبل مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:49 م

الفريق الطبى الخامس يغادر قها للعزل والفريق السادس يبدأ مواجهة كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:00 ص

القيادات الجديدة بمحافظة القليوبية: خدمة البلاد بأى موقع غايتنا

الخميس، 04 يونيو 2020 07:18 م

"الهجان" يتفقد طريق شركات البترول بالخصوص وحي شرق شبرا بتكلفة 90 مليون جنيه

الخميس، 04 يونيو 2020 05:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة