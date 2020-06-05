ألمانيا: ميركل تجتمع مع رئيس وزراء الصين عبر مكالمة فيديو

رويترز

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة، إن المستشارة أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج سيعقدان لقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس، لبحث وباء فيروس كورونا المستجد والسياسات الاقتصادية والقضايا الدولية.