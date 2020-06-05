اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 12:14 م
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ألمانيا: ميركل تجتمع مع رئيس وزراء الصين عبر مكالمة فيديو

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:13 م
ألمانيا: ميركل تجتمع مع رئيس وزراء الصين عبر مكالمة فيديو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رويترز

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قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة، إن المستشارة أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج سيعقدان لقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس، لبحث وباء فيروس كورونا المستجد والسياسات الاقتصادية والقضايا الدولية.


ميركل

المانيا

الصين

كورونا

فيروس كورونا

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