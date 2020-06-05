ألمانيا تسجل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 394 حالة إلى 183 ألفا و271.

وذكرت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 26 إلى 8613.