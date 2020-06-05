اليوم السابع
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ألمانيا تسجل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 05:39 ص
ألمانيا تسجل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى ألمانيا
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 394 حالة إلى 183 ألفا و271.

وذكرت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 26 إلى 8613.

 

 


ألمانيا

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى ألمانيا

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