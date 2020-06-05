اليوم السابع
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أشرف يعقوب مديرا لمستشفى مطاى المركزى بالمنيا لمدة 3 أشهر

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:06 م
أشرف يعقوب مديرا لمستشفى مطاى المركزى بالمنيا لمدة 3 أشهر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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أصدر الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم الجمعة، قرارا بإسناد إلإشراف العام لمستشفي مطاي العام للدكتور أشرف يعقوب مدير الإدارة الصحية لمدة ثلاثة أشهر لحين تعيين مديرا جديدا خلفا للسابق الذي قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إقالته من منصبه قبل أيام لعدم التنسيق والتعاون في استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومخالفة التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.
 
وعقد "يعقوب" اجتماعا اليوم مع الأطقم الطبية بالمستشفي، تقرر خلاله قبول كل حالات الإشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد مهما كانت درجة خطورة الحالة ويتم التنسيق لنقل الحالة بعد عمل اللازم داخل المستشفى ويمنع منعا باتا عدم قبول حالات لاحتياجها لمستوى أعلى من الخدمة ويتم نقل الحالة بعد عمل الإسعافات الأولية لها.
 
كما شملت القرارات عمل المسحات الخاصة بالفيروس فور الاشتباه فى الحالة بعد عمل التحاليل والإشعات اللازمة دون الانتظار لضمان سرعة معرفة النتيجة، واستمرار تشغيل الحضانة لحين تجهيز حضانات مستشفى الصحة الإنجابية ويتم نقل الحضانات إليها واستمرار إعطاء لقاحات العقر لحين توفير مكان خارج المستشفى.
 
كما تقرر تخصيص مسار مختلف عن مسار حالات الاشتباه، خاص بحالات الحضانة والعقر.
 
 
 

 


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