اليوم السابع
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خالد صلاح
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أسهم طوكيو تبلغ أعلى مستوى فى 3 أشهر ونصف بفضل آمال التعافى

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:47 ص
أسهم طوكيو تبلغ أعلى مستوى فى 3 أشهر ونصف بفضل آمال التعافى أرشيفية
رويترز

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تقدمت الأسهم اليابانية، لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر اليوم الجمعة، مقتدية بارتفاع للعقود الآجلة الأمريكية، إذ ساعد استمرار التفاؤل بشأن انتعاش اقتصادى من تراجع مدفوع بأزمة فيروس كورونا في تبديد أثر عمليات بيع لجني الأرباح في التعاملات المبكرة.

ومحا المؤشر نيكي القياسي خسائر تكبدها في وقت مبكر ليغلق على ارتفاع 0.7 بالمئة عند 22863.73 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير شباط.

وفي الأسبوع، ربح المؤشر نيكي 4.5 بالمئة مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة اليوم الجمعة إلى 1612.48 وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير وسجل المؤشر أيضا ثالث مكسب أسبوعي على التوالي مرتفعا 3.1 بالمئة.

وأغلقت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 على ارتفاع باستثناء ثمانية، فيما كان قطاع النقل الجوي الأفضل أداء بعد أن قفزت أسهم شركات الطيران المدرجة في الولايات المتحدة أمس وقفز سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 9.7 بالمئة وارتفع سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 7.1 بالمئة.

وواصل الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا التراجع مما يشير لاستمرار الثقة في انتعاش الاقتصاد العالمي، وبلغ الدولار مقابل الين أعلى مستوى في شهرين عند 109.38 ين فيما لامس اليورو مقابل الين أعلى مستوى في 13 شهرا عند 124.43 ين في التعاملات الآسيوية.

ومع تعزيز ضعف الين لأرباح شركات التصنيع اليابانية المُحققة في الخارج حين يعاد تحويلها، أقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات صناعة السيارات التي تركز على التصدير وارتفع سهم مازدا موتور 5.9 بالمئة بينما ربح سهم نيسان موتور 4.8 بالمئة وزاد سهم هوندا موتور 3.8 بالمئة.

وصعد سهم توشيبا 3.4 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح الشركة. وقالت الشركة إن طلبيات قوية من مشاريع للبنية التحتية وتخفيضات في التكاليف ساعدت جزئيا في تعويض تأثير تفشي كوفيد-19.


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