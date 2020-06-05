اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 05:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:42 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020 عملات
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر أسعار العملات فى السعودية، اليوم الجمعة 5-6-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.23 ريال سعودى، وجاءت اسعار العملات اليوم  فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.26 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.23 يورو.

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.74 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.78 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.36 دولار كندي.

دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.62 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.38 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.03 ريال سعودي.
 
 
1 ريال سعودى = 29.10 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.23 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 4.32 جنيه مصري.
 

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 14.72 جنيه سوداني.

دينار جزائرى (DZD)

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 34.17 دينار جزائري.

دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.942 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.
 
 
 
الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم فى التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها فى عام 1741.
 
وهو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

أسعار العملات فى السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم

ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم

ترامب: أجرينا 20 مليون اختبار لكورونا.. والصين سبب تفشي الفيروس

ترامب: أجرينا 20 مليون اختبار لكورونا.. والصين سبب تفشي الفيروس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

فيديو..الداخلية تداهم مخازن الأغذية الفاسدة بالقاهرة والمحافظات

فيديو..الداخلية تداهم مخازن الأغذية الفاسدة بالقاهرة والمحافظات

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة