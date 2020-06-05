اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 05:03 م
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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:41 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 206.11 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24

بنحو  206.11 ريال  بما يعادل  54.90 $

سعر الذهب عيار 22  

بنحو  188.94 ريال  بما يعادل  50.33 $

سعر الذهب عيار 21   

بنحو 180.35 ريال  بما يعادل  48.04 $

سعر الذهب عيار 18   

بنحو  154.59 ريال  بما يعادل  41.18 $

سعر الذهب عيار 14   

بنحو  120.23 ريال  بما يعادل  32.03 $

سعر الذهب عيار 12  

بنحو  103.06 ريال   بما يعادل  27.45 $

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,410  ريال   بما يعادل  1,707 $

سعر جنيه الذهب  

بنحو 1,443 ريال   بما يعادل   384.31 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 206,114 ريال  بما يعادل 54,900 $
 
 
ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.
 
وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها ، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.
 
ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر الماضى، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

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