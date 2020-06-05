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أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. الكيلو بـ24 جنيها وكرتونة البيض بـ 25 جنيها

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:09 م
أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. الكيلو بـ24 جنيها وكرتونة البيض بـ 25 جنيها الدواجن - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 5-6-2020، استقرارا حسب الأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة، حيث سجل سعر الكيلو 24 جنيها من المزرعة، وذلك بعد أن شهدت الأسعار انخفاض عقب إجازة عيد الفطر المبارك. 
 
وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة 24 جنيها للكيلو، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 28-29جنيها للكيلو حسب المنطقة. 
 
وأضاف السيد  لـ"ليوم السابع"  أن سعر الدواجن البلدى  من المزرعة32 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 35 - 36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 9 -11 جنيها، سعر كرتونة البيض تبدأ من 25 جنيها من المزرعة، وتباع للمستهلك 30 - 32 جنيها.
 
الجدير بالذكر أن  شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت  على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".
 و أوضحت ، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة" ، اضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ،وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل . 

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