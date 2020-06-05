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أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور.. البورى بين 32-45 جنيها للكيلو

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:17 م
أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور.. البورى بين 32-45 جنيها للكيلو سوق السمك - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 5-6-2020، استقرارا وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث يشهد سوق الأسماك إقبالا عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، ولكن ظلت الأسعار مستقرة بالأسواق نظراً لزيادة الإنتاج المحلي من المزارع السمكية، وسجل كيلو سمك البلطى "1"   24– 27جنيها ، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى17 – 37 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
 
فيما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 60-80جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60-80 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى" بين 25-35 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها ،   سعر السمك الثعابين 50-210  جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها ، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها ، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها ، وموسى بين 60-80جنيها للكيلو . 
 
كما سجل سعر البورى ليتراوح بين 32- 45 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 40- 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 100 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 130جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 350 جنيها.

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