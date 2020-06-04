7 خطوات للحصول على تعويض حادث السيارة من شركة التأمين

كتب – حسام الشقويرى

اذا كنت تمتلك وثيقة تأمين تكميلى على سياراتك ، وتعرضت لحادث تسبب فى تلف السيارة ، فما عليك سوى اتباع الخطوات التالية للحصول على كامل التعويض من شركة التأمين...

1 - إبلاغ الشرطة وعمل محضر اثبات حالة.

2 - ابلاغ شركة التأمين بالحادث وملء البيانات المخصصة من قبل الشركة.

3 - معاينة المهندس المختص التابع لشركة التأمين للسيارة لإثبات حالتها قبل الاصلاح.

4 - ارسال السيارة الي التوكيل او الورشة لعمل مقايسة اصلاح.

5 - معاينة المهندس التابع لشركة التأمين للسيارة بعد عملية الاصلاح.

6 - تسليم اصل فاتورة الاصلاح التى حصلت عليها من التوكيل او الورشة الي ادارة التعويضات بشركة التأمين.

7 - انتظار صدور " شيك" التعويض فى موعد أقصاه اسبوعين.