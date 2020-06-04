اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 02:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

7 خطوات للحصول على تعويض حادث السيارة من شركة التأمين

الخميس، 04 يونيو 2020 02:00 ص
7 خطوات للحصول على تعويض حادث السيارة من شركة التأمين سيارة أرشيفية
كتب – حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اذا كنت تمتلك وثيقة تأمين تكميلى على سياراتك ، وتعرضت لحادث تسبب فى تلف السيارة ، فما عليك سوى اتباع الخطوات التالية للحصول على كامل التعويض من شركة التأمين...
 
1 - إبلاغ الشرطة وعمل محضر اثبات حالة.
2 - ابلاغ شركة التأمين بالحادث وملء البيانات المخصصة من قبل الشركة.
3 - معاينة المهندس المختص التابع لشركة التأمين للسيارة لإثبات حالتها قبل الاصلاح.
4 - ارسال السيارة الي التوكيل او الورشة لعمل مقايسة اصلاح.
5 - معاينة المهندس التابع لشركة التأمين للسيارة بعد عملية الاصلاح.
6 - تسليم اصل فاتورة الاصلاح التى حصلت عليها من التوكيل او الورشة الي ادارة التعويضات بشركة التأمين.
7 - انتظار صدور " شيك"  التعويض فى موعد أقصاه اسبوعين.

تامين

سيارات

تامين تكميلى

توكيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بالعزل واستمرار تواجدها بالرعاية

تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بالعزل واستمرار تواجدها بالرعاية

لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة