اليوم السابع
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7 أتوبيسات جديدة تدخل الخدمة بجامعة سوهاج بـ11 مليون جنيه.. صور

الخميس، 04 يونيو 2020 07:52 م
7 أتوبيسات جديدة تدخل الخدمة بجامعة سوهاج بـ11 مليون جنيه.. صور أتوبيسات جديدة تدخل الخدمة بجامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، يصاحبه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، اتوبيسات الجامعة الجديدة والتي تم شرؤها من الموارد الذاتية للجامعة بتكلفة 11 مليون جنيه، موجها شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على جهدهم ومساندتهم للجامعة لشراء تلك الاتوبيسات .

 

وقال الدكتور احمد عزيز إن هناك 7 اتوبيسات جديدة لخدمة الطلاب، و منسوبي الجامعة عبارة هن 4 اتويبيسات مكيف بطاقة استيعابية 50 راكب، و3 اتوبيسات مكيف بطاقة 33 راكب .

 

واوضح رئيس الجامعة انه جاري استكمال اجراءات شراء 10 سيارات اخرى للنظافة وميكروباص ونصف نقل وخلال الجولة التفقدية، التي شارك فيها امين عام الجامعة المساعد، ومدير عام مكتب رئيس الجامعة، ومدير ادارة التخطيط، ومدير ادارة السيارات، تم تكليف الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، لعمل خطة للتشغيل والصيانة للمعدات الجديدة والقديمة بادارة السيارات، للحفاظ عليها وضمان استمرارية عمله.

 

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