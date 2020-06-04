6 منافذ متنقلة لبيع مستلزمات الوقاية لمواجهة "كورونا" بالغربية

الغربية مصطفى عادل

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له، إنه تم توفير عدد من منافذ البيع المتنقلة بجميع مدن ومراكز المحافظة، تشمل كافة أدوات النظافة والتعقيم والكمامات والجوانتيات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضح محافظ الغربية، أن ذلك يأتى ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح رحمى، أن هذه المنافذ تعمل علي مدار أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتي الرابعة مساء، في شكل سيارات متنقلة لخدمة المواطنين أمام مجلس المدينة بجميع المراكز والمدن، ما عدا طنطا، حيث تتواجد هذه السيارات في (ميدان الجمهورية).

وناشد رحمي مواطنى الغربية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومساندة الدولة بالمساهمة في تطبيق هذه الإجراءات حفاظا علي صحتهم وسلامتهم .

من ناحيه اخرى كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، عن تخصيص 3 منافذ بمدينة طنطا لبيع الكمامات بسعر 2 جنيه، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بالغربية ، في كل من شارع المديرية وشارع سعيد والموقف العمومي بسبرباي.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بشارع النحاس وميدان الجمهورية بحي اول طنطا وشارع سعيد ومنطقة الاستاد والكورنيش بحي ثان طنطا للاطمئنان علي مدي التزام السائقين بارتداء الكمامات ، ومتابعة حالة النظافة العامة للشوارع ورفع الاشغالات بها .