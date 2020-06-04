وحسب ما نشرته وزارة العمل الأمريكية ونقلته شبكة "سي إن بي سي"، انخفض عدد المتقدمين للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة للأسبوع التاسع على التوالي، مع استمرار العودة التدريجية لنشاط الأعمال وتخفيف قيود الإغلاق المطبقة بسبب "كورونا".

وخلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 1.877 مليون من 2.126 مليون في الأسبوع السابق، وأعلى التوقعات التي أشارت إلى وصولها عند 1.775 مليون طلب.

وانخفض متوسط الأربعة الأسابيع، وهو المتوسط الأقل تذبذبًا عن العدد الأسبوعي، بمقدار 324 ألفًا إلى 2.284 مليون طلب.

وارتفعت المطالبات المستمرة بشكل حاد، لتصل إلى ما يقرب من 21.5 مليون في إشارة إلى أنه عودة النشاط سيكون بطيئًا.

وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة في إطار برنامج مساعدة البطالة من الجائحة حتى الآن حوالي 623 ألفًا و73 طلبًا، وبلغ مجموع المطالبات المستمرة 21.5 مليون، بزيادة قدرها 649 ألفًا خلال الأسبوع الماضي، وهو أيضًا أسوأ مما توقعته وول ستريت.

ورسم مستوى المطالبات المستمرة صورة أوضح للضرر الاقتصادي الدائم والأوسع مع استمرار ارتفاع البطالة حتى مع اتخاذ الولايات المختلفة خطوات متزايدة لإعادة فتح اقتصاداتها.