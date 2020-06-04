295 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بسوهاج

سوهاج – محمود مقبول

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه جارى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى خلال هذا العام والمدرجة ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بقيمة أكثر من 295 مليون جنيه، وتتمثل هذه المشروعات فى إنشاء آبار مياه ارتوازية بالمناطق الساخنة بمراكز البلينا والمنشاة وسوهاج ودار السلام وطهطا وطما واخميم والمراغة وجهينة.

وأضاف البدرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه جارى إنشاء 4 آبار مياه ارتوازية بمركز البلينا بمحطات مياه يعقوب وعرابة ابيدوس وبنى حميل القديمة والعوكلية بقيمة 2.8 مليون جنيه، وإنشاء 4 آبار مياه ارتوازية بمركز المنشاة بمحطات مياه الشواولة الارتوازى وطوخ النقالى وأولاد على بأولاد حمزة الارتوازى وكوم بدار الارتوازى بقيمة 2.3 مليون جنيه، وإنشاء 5 آبار مياه ارتوازية بمركز سوهاج بمحطات مياه روافع القصير وبندار الكرمانية وبنى زار وعرابة ابو الدهب وأولاد عزاز الارتوازى بقيمة 2.8 مليون جنيه، وإنشاء 7 آبار مياه ارتوازية بمركز دار السلام بمحطات مياه مزاتا والشيخ جبر والابعدية والرقاقنة وبندار الشرقية وأولاد الشيخ وعملية مياه مزاتا شرق وعرب العطيات القبلية بقيمة 4.6 مليون جنيه، وانشار 3 آبار مياه ارتوازية بمركز طهطا بمحطات مياه الخزندارية النقالى ونجوع لصوامعة غرب والصفيحة الارتوازى بقيمة 1.7 مليون جنيه، وإنشاء 3 آبار مياه ارتوازية بمركز طما بمحطات مياه الاغانة والقرية بالدوير وام دومة بقيمة 1.7 مليون جنيه، وإنشاء بئرى مياه ارتوازية بالمناطق الساخنة بمركز اخميم بمحطة العيساوية النقالى الجديدة بقيمة 1.5 مليون جنيه، وإنشاء بئرى مياه ارتوازية بمركز المراغة بمحطات مياه البطاخ الجديدة وبناويط الارتوازى بقيمة 1.1 مليون جنيه، وإنشاء 3 آبار مياه ارتوازية بمركز جهينة بمحطات مياه الطليحات المكلورة ومبانى عنيبس وجهينة الرئيسية بقيمة 1.7 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه جارى إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب القديمة بمركز البلينا بقيمة 10 مليون جنيه وإحلال وتجديد شبكات مياه المدينة وعرب الصابحة وعزبة برهام بمركز دار السلام بقيمة 3.5 مليون جنيه واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز ومدينة ساقلته بقيمة 5 مليون جنيه هذا بالإضافة الى توصيل خطوط مياه للمناطق المحرومة والتى لها موافقات تنظيمية بمركز البلينا بقيمة 2 مليون جنيه وإنشاء محطة مياه مطورة 90لتر لكل ثانية بقرية بيت علام بمركز جرجا بقيمة 50 مليون جنيه وإنشاء محطة مياه مطورة بطاقة تصميمية 90 لتر لكل ثانية بقرية الصوامعة شرق بمركز اخميم بقيمة 50 مليون جنيه وتطوير وتأهيل مزرعة العرابات بمركز سوهاج بقيمة 120 مليون جنيه.