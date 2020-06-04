اليوم السابع
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21.2 % تراجع بقيمة الواردات غير البترولية الفترة "يناير - ابريل" 2020

الخميس، 04 يونيو 2020 12:43 م
21.2 % تراجع بقيمة الواردات غير البترولية الفترة "يناير - ابريل" 2020 اللواء خيرت بركات
كتب: مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الخميس بياناً حول الصادرات والواردات غير البترولية خلال الفترة "يناير ـ ابريل" 2020 ومن أهم المؤشرات، وصول قيمة إجمالي واردات جمهورية مصر العربية غير البترولية إلى 18805 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى ابريل 2020 مقابل  23864 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 21.2%.
 
وبلغت قيمة الواردات الغذائية 3715 مليون دولار  الفترة من يناير إلى ابريل 2020 مقابل  4802 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 22.6%، وكانت أهم الدول التي انخفضت الواردات منها الصين، حيث بلغت 3080 مليون دولار مقابل 4126 مليون دولار  عام 2019 تليها أمريكا، حيث بلغت 1373 مليون دولار مقابل 1869 مليون دولار عام 2019، تليها المانيا حيث بلغت 1182 مليون دولار مقابل 1422 مليون دولار عام 2019  تليها البرازيل حيث بلغت 445 مليون دولار، مقابل 876 مليون دولار عام 2019 تليها إيطاليا  حيث بلغت 783 مليون دولار مقابل 1093 مليون دولار عام 2019، ثم تركيا حيث بلغت 999 مليون دولار مقابل 1006 مليون دولار عام 2019 .
 
وبالنسبة للصادرات فقد بلغت قيمة إجمالي صادرات جمهورية مصر العربية غير البترولية 8707 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي ابريل 2020، مقابل 8867 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 1.8%، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الصادرات من المواد الخام  حيث بلغت 948 مليون دولار، مقابل 961 مليون دولار عام 2019 وذلك لتوجيه المواد الخام للتصنيع المحلي بدلا من تصديرها بمقابل ضعيف مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المصرية بدلا من الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي النقدي للدولة.
 
وكانت أهم الدول التي انخفضت الصادرات إليها السعودية، حيث بلغت 513 مليون دولار  مقابل583 مليون  دولار عام 2019  تليها الأردن حيث بلغت 148 مليون دولار مقابل 184 مليون دولار عام 2019، تليها المملكة المتحدة حيث بلغت 221 ملـيون دولار مقـابل 290 مليـون دولار عام 2019 تليها المانيا حيث بلغت 196مليون دولار  مقابل 228 ملـيون دولار عام 2019 ثم  إيطاليا حيث بلغت 490 مليون دولار مقابل 495 ملـيون دولار  عام 2019.

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الصادرات والواردات

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