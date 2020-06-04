20 مليون جنيه لتحويل مسار خطوط مياه الشرب بميدان الثقافة بسوهاج.. صور

سوهاج - عمرو خلف

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب انه جارى تنفيذ أعمال تحويل مسار خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بموقع كوبرى الثقافة العلوى بميدان الثقافة بسوهاج.

وأشار اللواء محمد البدرى فى بيان له، إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 20 مليون جنيه وأن الشركة تقوم بالإشراف على أعمال التنفيذ لتحويل مسار خطوط مياه شرب بأقطار مختلفة بطول 2900 متر هذا بالإضافة إلى أعمال تحويل مسار خطوط صرف صحى بأقطار مختلفة بطول 1600 متر وانه من المتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية أغسطس القادم.

وفى وقت سابق أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ، أنه تم الانتهاء من الاستعداد اللازمة ووضع كافة الاجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، حيث تم شراء 10 بوابات تعقيم الكترونية، بالإضافة الى تصنيع بواباتي لتعقيم جميع المترددين على جميع فروع الشركة.

كما تم شراء واقي وجه لجميع العاملين المتعاملين مع الجمهور من مسئولي خدمة العملاء والخزن والمحصلين والقراء وأفراد الأمن هذا بالإضافة الى شراء أجهزة قياس الحرارة عن بعد لقياس حرارة جميع المترددين على الشركة وتوفير الكمامات لجميع العاملين بالشركة وكحول إيثيلى تركيز 70% بمراكز خدمة العملاء ومداخل مقرات الديوان العام وأفرع الشركة.