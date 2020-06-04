اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 08:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

107 آلاف وفاة فى أمريكا بسبب كورونا بعد تسجيل 838 حالة خلال 24 ساعة

الخميس، 04 يونيو 2020 08:32 م
107 آلاف وفاة فى أمريكا بسبب كورونا بعد تسجيل 838 حالة خلال 24 ساعة كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف موقع جونز هوبكينز الأمريكي، عن تسجيل 838 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحددة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 107474.

فى غضون ذلك، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة ترامب اختارت خمس شركات باعتبارها المرشحة الأقوى لتولى مهمة إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، فيما وصفته الصحيفة بخطوة حاسمة فى مساعى البيت الأبيض للوفاء بوعده بالقدرة على بدء تطعيم واسع للأمريكيين بحلول نهاية العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الفيدرالية، تراهن على أن بإمكانها تحديد أكثر المشروعات الواعدة للقاح فى مرحلة مبكرة والإسراع فى عملية تحديد أيا منها سينجح وسيكون الفائز أو الفائزين ليتم تصنيعه سريعا بكميات ضخمة وتوزيعه عبر البلاد.

وسيتم الإعلان عن القرار فى البيت الأبيض خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب ما قال مسئولون حكوميون. وقد ألمح د. أنتونى فاوتشى، أبرز خبراء الأوبئة بالحكومة الفيدرالية ومدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية إلى الإجراء يوم الثلاثاء عندما قال فى ملتقى علمى أنه بحلول بداية العام المقبل يأملون أن يكون لديهم مليونى جرعة.


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة