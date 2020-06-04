107 آلاف وفاة فى أمريكا بسبب كورونا بعد تسجيل 838 حالة خلال 24 ساعة

كتب سمير حسنى

كشف موقع جونز هوبكينز الأمريكي، عن تسجيل 838 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحددة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 107474.

فى غضون ذلك، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة ترامب اختارت خمس شركات باعتبارها المرشحة الأقوى لتولى مهمة إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، فيما وصفته الصحيفة بخطوة حاسمة فى مساعى البيت الأبيض للوفاء بوعده بالقدرة على بدء تطعيم واسع للأمريكيين بحلول نهاية العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الفيدرالية، تراهن على أن بإمكانها تحديد أكثر المشروعات الواعدة للقاح فى مرحلة مبكرة والإسراع فى عملية تحديد أيا منها سينجح وسيكون الفائز أو الفائزين ليتم تصنيعه سريعا بكميات ضخمة وتوزيعه عبر البلاد.

وسيتم الإعلان عن القرار فى البيت الأبيض خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب ما قال مسئولون حكوميون. وقد ألمح د. أنتونى فاوتشى، أبرز خبراء الأوبئة بالحكومة الفيدرالية ومدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية إلى الإجراء يوم الثلاثاء عندما قال فى ملتقى علمى أنه بحلول بداية العام المقبل يأملون أن يكون لديهم مليونى جرعة.