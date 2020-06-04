اليوم السابع
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يونيسف عن مظاهرات رفض العنصرية في أمريكا: نؤكد التزامنا بالعدالة الاجتماعية.

الخميس، 04 يونيو 2020 05:06 م
يونيسف عن مظاهرات رفض العنصرية في أمريكا: نؤكد التزامنا بالعدالة الاجتماعية. هنريتا فور المدير التنفيذي ليونيسف
هند المغربي

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قالت هنريتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن المنظمة دافعت لأكثر من 70 عامًا، في المجتمعات في جميع أنحاء العالم،عن حق كل طفل في المساواة والصحة والتعليم والفرص والسلامة والكرامة، وأضافت فور "إن هذه الحقوق تخص كل طفل وكل شخص في العالم على قدم المساواة، بغض النظر عن من هم أو أين يعيشون مضيفة: "نحن ندرك أنه عندما لا يعامل الشخص باحترام وكرامة ومساواة بسبب عرقه، نفقد جميعًا جزءًا من إنسانيتنا".

وأضافت فور:"الاحتجاجات التى تحدث الآن في أمريكا وفي جميع أنحاء العالم وخروج عشرات الآلاف وخاصة الشباب إلى الشوارع في جميع أنحاء العالم لإلقاء الضوء على عدم المساواة والظلم ويطالب المتظاهرون بوضع حد للعنصرية والتمييز وعدم المساواة التي واجهها المظلومون لأجيال في كل مجتمع".

ولفتت فور إلى أن"الأهم من ذلك أنهم يذكروننا بأنه في كل يوم لدينا خيار للاختيار وهو اختيار التضامن على الصمت " ، مضيفة "واليوم ، تتحدث اليونيسف علانية لإعادة تأكيد التزامنا بالعدالة العرقية والاجتماعية".

وتابعت: "ما زلنا ملتزمين بمساعدة الحكومات على بناء أنظمة تعمل لجميع الناس، لكن في حياتنا اليومية ، لكل منا دور يلعبه في إنهاء العنصرية والتمييز و العنف، من خلال التحدث بصراحة عندما نرى شخصًا يُعامل بشكل غير عادل بسبب عرقه".

 


يونيسيف

هنريتا فور

الأمم المتحدة

أمريكا

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