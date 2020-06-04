وكيل وزارة الصحة بسوهاج يتفقد مستشفى طهطا العام

سوهاج - عمرو خلف

تفقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج مستشفى طهطا العام يرافقه الدكتور محمد فراج مدير عام مستشفى طهطا العام، والدكتورة إيمان رياض مدير ادارة الرقابة الداخلية بمديرية الصحة بسوهاج، وقام بالاطمئنان على حالة غرف المستشفى ومراجعة السعة السريرية والتجهيزات الموجودة.

وتبين أن هناك سعة استيعابية قدرها 23 غرفة متاحة مقسمة على 5 غرف في الدور الثاني، و5 غرف في الدور الثالث، و13 غرفة في الدور الرابع ، وبسعة سريرية قدرها 4 أسرة للغرف الكبيرة و 2 سرير الغرف الصغيرة.

كما قام وكيل الوزارة بالمرور على موقع مبنى الطوارئ الجاري إنشائه وتبين أن أعمال الحفر على وشك الانتهاء ليتم عمل الأساسات في القريب العاجل ، أيضا المرور على بنك الدم بالمستشفى و وجد انه في احتياج إلى جهاز "extractor و stabilizer" و نوه جميعه الى سرعة الاستجابة وتوفير الجهازين في أسرع وقت ممكن.

وفى سياق متصل تفقد وكيل وزارة الصحة مستشفى المراغة المركزي وكان في استقباله الدكتور هاني خيرى مدير مستشفى المراغة المركزي ، وقام بمراجعة خط سير الحالات وما سيكون متبع خلاله حيث نوه الدكتور هاني خيرى أنه سيتم إدخال الحالات من البوابة الخلفية الى الاشعة لعمل اللازم وما إن كانت الاعراض موجودة و تنطبق على الحالة وتستوجب العزل فيتم التوجه الى غرف العزل المخصصة الى أن تظهر نتيجة التحليل و المسحة .

وأشار الدكتور هاني خيرى إلى وجود 11 غرفة ذات سعة سرير واحد لكل غرفة وعدد 18 غرفة بسعة سريرين لكل غرفة مقسمة على 3ادوار االدور الاول علوي لحالات الاشتباه (ذكور ) ، والدور الثاني علوي لحالات الاشتباه (إناث)، والدور الثالث علوي للحالات الايجابي

وقال جميعه أثناء تفقده للغرف أنه سوف يتم عمل صيانة لشبكة الغازات وسيتم تركيب خزان أوكسجين ، ووجه الى تكهين الأسرة القديمة والاستعانة بالأسرة الجديدة ، وتأكد من وجود و توفر الأدوية و المستلزمات بالمستشفى ، وأشار الى سرعة الاستجابة لتلبية اية متطلبات للمخازن لتجنب وسد أي عجز بالمستشفى .