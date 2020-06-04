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وكالة: إيران توقع عقدا مدته عامين مع العراق لتصدير الكهرباء

الخميس، 04 يونيو 2020 10:36 ص
وكالة: إيران توقع عقدا مدته عامين مع العراق لتصدير الكهرباء وزير الطاقة الإيرانى رضا أردكانيان
رويترز

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نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الإيرانية الرسمية اليوم الخميس، عن وزير الطاقة رضا أردكانيان قوله إن إيران وقعت عقدا مدته عامين مع العراق لتصدير الكهرباء إلى البلد المجاور.

يأتي الاتفاق في ظل عقوبات أُعيد فرضها على إيران منذ 2008 تحظر على الدول شراء الطاقة الإيرانية. وخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي مع إيران المُبرم في عام 2015 وأعاد فرض عقوبات على طهران ألحقت الضرر باقتصادها.

وقال أردكانيان الذي سافر إلى العراق أمس الأربعاء "وقعنا عقدا مع العراق لتصدير الكهرباء في 2020 و2021.

"بالتنسيق مع السفارة الإيرانية في العراق، جرى تلقى نصف المدفوعات بقيمة 400 مليون دولار خلال الرحلة".

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في مايو إن واشنطن منحت العراق إعفاء من العقوبات مدته 120 يوما لكي يواصل استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة الحكومة العراقية الجديدة على النجاح.

ومددت واشنطن مرارا الاستثناء من العقوبات لبغداد كي تستخدم إمدادات الطاقة الإيرانية المهمة لشبكتها للكهرباء لمدد 90 أو 120 يوما، لكن في أبريل، منحت تمديدا لمدة 30 يوما فقط في الوقت الذي واجهت فيه بغداد صعوبات لتشكيل حكومة جديدة.

وقال أردكانيان إن طهران وبغداد قامتا بمراجعة خطة مدتها ثلاث سنوات لإعادة إعمار قطاع الكهرباء العراقي من جانب القطاع الخاص الإيراني.

وقال أردكانيان "سيزور وفدان إيرانيان من الفنيين والخبراء العراق الأسبوع القادم لتوقيع عقدين مهمين بشأن تقليص فاقد شبكة الكهرباء وإصلاح معدات للكهرباء".

 


ايران

العراق

الكهرباء

رضا أردكانيان

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