وفيات كورونا في إسبانيا تتجاوز 27 ألفا والإصابات تبلغ 240660

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 27133 اليوم الخميس بزيادة خمس حالات عن المسجلة أمس الأربعاء.

وتوقفت الوزارة عن الكشف عن عدد الوفيات اليومي لكنها قالت إن 56 شخصا توفوا بالفيروس خلال السبعة أيام الماضية. وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 195 عن اليوم السابق ليصل إلى 240660.

وتتبع إسبانيا منهجا جديدا لتسجيل الوفيات وحالات الإصابة مما يؤدي إلى تغير في إحصاءاتها ومراجعات متكررة للبيانات وهو ما يحذر مسؤولون من أنه سيستمر لبعض الوقت على الأرجح.