وفيات كورونا عالميا تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5مليون إصابة

كتب محمد عبد العظيم

تخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حاجز الـ 388 ألف حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة فى مختلف دول العالم، وتخطت حالات الشفاء أكثر من 3 ملايين، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، وبدأت العديد من الدول فى تخفيف إجراءات الإغلاق الكامل، وأعلنت وزارة الصحة فى روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 169 وفاة وأكثر من 8,6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الباكستانية، عن تسجيل 82 وفاة و4688 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة الأفغانية، أنه تم تسجيل 5 وفيات و734 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة العمانية، بأنه تم تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 14316، وفى باكستان تم تسجيل 82 وفاة و4688 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وتواصل الجهات المعنية جهودها من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس التاجى، فى أقرب وقت ممكن.