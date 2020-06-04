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وفيات فيروس كورونا فى بريطانيا تسجل 40 ألفا بعد رصد 176 حالة إضافية

الخميس، 04 يونيو 2020 06:41 م
وفيات فيروس كورونا فى بريطانيا تسجل 40 ألفا بعد رصد 176 حالة إضافية كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، تسجيل 176 وفاة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 183 حالة عن اليوم السابق ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 39904.

كان داونينج ستريت قال إن بوريس جونسون قد يضطر إلى عزل نفسه إذا جاءت نتائج اختبار ألوك شارما إيجابية لفيروس كورونا بعد أن عقدوا اجتماعا في رئاسة الوزراء الثلاثاء، وفقا لسكاى نيوز البريطانية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن المستشار ريشي سوناك كان أيضا في اجتماع استغرق 45 دقيقة عن اجتماع اجتماعي مع وزير الأعمال.

وأوضح الموقع أن ذلك حدث قبل يوم واحد من اضطرار شارما إلى العودة إلى المنزل لعزل نفسه بعد أن ظهر وهو فى حالة إعياء مجلس العموم.، وقد شوهد شارما وهو يمسح وجهه بمنديل عدة مرات ، وأعطاه إيد ميليباند ، كوبًا من الماء في وقت ما يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم داونينج ستريت إن جونسون سيتبع النصائح الطبية إذا كان اختبار شارما لكوفيد19 إيجابيًا.

وأضاف أن الحكومة لا تعيد النظر في خطتها لإنهاء التصويت الافتراضي في مجلس العموم.

وقال المتحدث: "ليس لديه نتائج اختباره حتى الآن. إذا حصل وزير الدولة على اختبار إيجابي ، فإنه سيعمل مع خدمة الاختبار والتتبع لتبادل المعلومات حول تفاعلاته الأخيرة."


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فيروس كورونا

كوفيد 19

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