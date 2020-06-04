وفاة نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

ونعي الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وفاة مستشاره الهندسى المرحوم الدكتور محمود جابر مرسي الاستاذ المتفرغ بكلية الهندسة ونائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق قائلا أنه يعد واحدا من القامات العلمية والإنسانية المرموقة، واحد مؤسىى الجامعة وشخصياتها البارزة ممن خدموا الجامعة خلال تاريخه المشرف ومناصبه المتعددة بكل إخلاص وتفانى.

وتوجه رئيس جامعة أسيوط بصادق الدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يجعل علمه وعمله فى صالح اعماله وان يلهم أهله وذويه وكافة أفراد المجتمع الجامعي الصبر والسلوان