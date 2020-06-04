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وفاة نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 12:21 م
وفاة نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الدكتور محمود جابر مرسي نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق
أسيوط – هيثم البدرى

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أعلنت جامعة أسيوط فى بيان لها صباح اليوم عن وفاة الدكتور محمود جابر مرسي نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعي الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وفاة مستشاره الهندسى المرحوم الدكتور محمود جابر مرسي الاستاذ المتفرغ بكلية الهندسة ونائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق قائلا أنه يعد واحدا من القامات العلمية والإنسانية المرموقة، واحد مؤسىى الجامعة وشخصياتها البارزة ممن خدموا الجامعة خلال تاريخه المشرف ومناصبه المتعددة بكل إخلاص وتفانى.

وتوجه رئيس جامعة أسيوط بصادق الدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يجعل علمه وعمله فى صالح اعماله وان يلهم أهله وذويه وكافة أفراد المجتمع الجامعي الصبر والسلوان

 

 


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فيروس كورونا

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