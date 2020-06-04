وزير خارجية إيران يؤكد الإفراج عن أمريكي من أصل إيراني وضابط بالبحرية الأمريكية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر اليوم الخميس الإفراج عن مواطن أمريكي من أصل إيراني مسجون في الولايات المتحدة وضابط مخضرم بالبحرية الأمريكية كان مسجونا في إيران.

وكتب ظريف على تويتر "أنا سعيد لأن الدكتور ماجد طاهري والسيد (مايكل) وايت سيجتمعان بأسرتيهما قريبا".

ووجهت لمايكل وايت اتهامات لها صلة بالأمن في إيران بينما سُجن طاهري في الولايات المتحدة لانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

ومن ناحية أخرى قال محامي طاهري لرويترز اليوم الخميس إن واشنطن ستسمح لطاهري بالسفر لإيران للقيام بزيارة في إطار اتفاق بين البلدين.

وأضاف المحامي أن طاهري سيزور أسرته في إيران وسيسعى للحصول على علاج طبي قبل العودة للولايات المتحدة.