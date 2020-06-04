اليوم السابع
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وزير الرياضة يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مدينة الشباب لحى الأسمرات

الخميس، 04 يونيو 2020 06:35 م
وزير الرياضة يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مدينة الشباب لحى الأسمرات وزير الرياضة
كتب رامى ناجى - ياسمين يحيي

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ترأس مساء اليوم الخميس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإجتماع الأول لمجلس أمناء مدينة الشباب والرياضة لحي الأسمرات، بعد تشكيله برئاسة اللواء ماجد السرتي، يأتي هذا في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة التي تهدف الي تعظيم القيمة الاستثمارية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتطوير البنية التحتية الإنشائية، وخلال الاجتماع إستمع وزير الشباب والرياضة الي رؤى وأطروحات أعضاء مجلس الامناء بهدف تحقيق رؤية الدولة من إقامة تلك المنشآت التي يستفيد منها أبناء منطقة حي الاسمرات والمناطق المجاورة، وتوفير بديل لمنشأة رياضية ذات طابع إقتصادي.
 
وفي هذا الصدد وجه الدكتور أشرف صبحي بوضع ألية تنفيذ لإدارة المدينة، حيث تضمن إدارة رياضية وفقا للاساليب الحديثة المتبعة في هذا الشأن، وتقديم خدمات متطورة، تكون جاذبه لكافة الأعضاء، مطالبا بإقامة عدد من الفعاليات والاحداث تناسب الاعضاء والمترددين على المدينة وذلك بعد إفتتاحها في احتفالات ثورة ال ٣٠ من يونيو الشهر الجاري.
 
وأختتم وزير الرياضة، بأن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بكافة المنشآت الشبابية والرياضية، والتي تقدم أنشطة وبرامج مختلفة، تهدف إلى توسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة وتضم مدينة الشباب والرياضة بحي الاسمرات منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة أغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال، ومبني اجتماعي، وصالة جيم، بتكلفة تتخطى الـ 200 مليون جنيه ونفذت بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي وصندوق تحيا مصر.

وزير الرياضة

حي الاسمرات

اخبار الرياضة

وزارة الرياضة

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