وزير الرى يعقد اجتماعا للوقوف على آخر مستجدات مشروع قناطر ديروط

كتبت ــ أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط و المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى لمناقشة آخر المستجدات الخاصه بمشروع قناطر ديروط الجديدة. وقال إنه يهدف إلى تحسين الرى فى مساحة 1.5 مليون فدان والتى تمثل 18% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر، بالإضافة إلى توفير منظومة تحكم آلية أتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ، ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التى تغذيها المجموعة من أسيوط حتى الجيزة والفيوم مروراً بالمنيا، وبنى سويف، و توزيع منتظم لجميع الفروع.



وقناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث تم إنشاؤها عام 1872، وانتهى عمرها الافتراضي، لذلك تم التفكير في إنشاء القناطر الجديدة التى تصل تكلفتها الإجمالية نحو 1.2 مليار جنيه من خلال قرض ميسر من هيئة المعونة اليابانية " الجايكا".





وأشار عبد العاطى إلى أنه يتم حاليا تنفيذ النموذج الهيدروليكي للمشروع بالمركز القومي لبحوث المياه التابع الوزاره بالقناطر الخيرية والذى زاره رئيس الوزراء منذ أيّام، حيث يدرس حركة سريان المياه والآثار البيئية لإنشاء القناطر الجديدة لتوزيع المياه اللازمة للاستخدامات المختلفة وعلي رأسها مياه الري .



وأوضح وزير الرى أن المشروع يدخل ضمن منظومة تطوير وإحلال وتجديد منشآت التحكم على نهر النيل والترع الرئيسية نظرا لتقادمها، والأخطار المتوقعة على جسم مجموعة القناطر فى حالة تعرضها لزلازل متوسطة أو قوية، فيما يوفر المشروع 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ .



جدير بالذكر، أن مجموعة ديروط تقع على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط 60,600) ، وتقوم بإطلاق تصرف سنوي من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار م3 سنويا لتغذى مجموعة القناطرعدد (7) ترع فرعية، وهى قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة ابوجبل وقنطرة فم ترعة الدلجاوى.