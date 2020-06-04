وزير الرى يتابع تفعيل آليات التعاون بين قطاع مياه النيل وجامعة القاهرة

كتبت أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور هشام بخيت مساعد الوزير لشئون المياه العابرة والدراسات والبحوث، والدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، لمتابعة آليات تفعيل التعاون بين قطاع مياه النيل ممثلا لوزارة الموارد المائية والرى، وجامعة القاهرة فى المجالات البحثية والنمذجة الرياضية، إضافة إلى تحديث البرامج الدراسية الخاصة بدبلوم الموارد المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.



وأوضح عبد العاطى أن الوزارة قامت خلال السنوات الماضية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل والندوات للكوادر الفنية على مستوى كل دول حوض النيل، وتم تدريبهم على تقنيات قياس المناسيب والتصرفات وإدارة المياه الجوفية والسطحية وحفر الآبار ونظم قياسات وتحليلات نوعية المياه والإدارة المتكاملة للموارد المائية والرى الحقلى فضلاً عن تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية GIS والاستشعار عن بعد.



تأتى هذه الدورات تدريبية فى إطار مشروعات التدريب وبناء القدرات، والمنبثقة ضمن أنشطة المنح التى تقدمها مصر لكل دول الحوض، وذلك من منطلق حرص مصر على إتاحة الخبرات المصرية التى تحتاجها دول الحوض للتدريب على أحدث النظم والتقنيات التى تساهم فى رفع القدرات وزيادة الكفاءات لأبناء الحوض فى مجال إدارة الموارد المائية والرى.



وتنفذ جامعة القاهرة دراسة لصالح وزارة الرى لتحديد إمكانيات الخزانات الجوفية والسحب اﻵمن على مستوى الجمهورية، وذلك فى ضوء تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة قيام وزارة الموارد المائية والرى بعمل دراسة شاملة لخزانات المياه الجوفية بمصر تخدم جميع ماسبق من دراسات وتخرج بنتائج متكاملة عن امتدادات الخزانات الجوفية وإمكانات السحب السنوى المتاح بكل خزان وكل منطقة، ونوعية المياه والهبوط المتوقع طبقا لسيناريوهات السحب المختلفة، اتباعاً للأصول الفنية للبحث العلمى الممنهج للوصول إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة وبناء نماذج رياضية للتنبؤ بسلوك خزانات المياه الجوفية المستقبلى عند أنماط الاستهلاك المختلفة لذلك تم التعاقد مع مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لتنفيذ المرحلة الأولى من الدراسة وهى تجميع قاعدة البيانات وبناء النماذج الرياضية وتحديث الخرائط الهيدرو جيولوجية للخزانات الجوفية.



جدير بالذكر أنه تم تدريب 50 مهندسا من مهندسي قطاع المياه الجوفية على مختلف أنواع البرامج التحليلية والتطبيقية لاستكشاف ورصد واختبار آبار المياه الجوفية بالإضافة الى التدريب على بناء النماذج الرياضية للمياه الجوفية وتحديثها ومعايرتها والتعديل بها لضمان توافق النتائج مع القياسات اللاحقة لبناء النماذج الرياضية للحصول على نماذج رياضية ذات نتائج معتمدة ومؤكدة تمنح متخذى القرار بالوزارة إمكانية بناء سياسات واستراتيجيات مستقبلية لاستخدام المياه الجوفية تضمن استدامة التنمية على المياه الجوفية.