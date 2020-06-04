وزير التعليم العالى ورئيس جامعة عين شمس يتفقدان المستشفى الميدانى بالجامعة

كتب ـ محمود راغب

تفقد اليوم كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والمهندسة زينب بشير رئيس إحدى الجمعيات الأهلية المستشفى الميداني الخاص بالجامعة، حيث تهتم بعلاج الحالات المرضية المختلفة ومنها استقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، كما توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة، ومن المقرر افتتاحها يوم الخميس المقبل لبدء في توفير الخدمة للمواطنين، وقالت المهندسة زينب بشير إن المستشفى مجهزة بأعلي مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية متميزة، مشيرة إلى أنه تم دعمها بالمستلزمات الطبية.

وكان الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قال إن الجامعة تواجه فيروس كورونا بـ8 أبحاث علمية في الطب والهندسة والعلوم وعدد من التخصصات لبحث أفكار تصنيع الأجهزة الطبية مثل أجهزة التنفس.

وأضاف محمود المتيني، نعمل على تصنيع أجهزة التنفس الصناعي بالتعاون مع المجتمع الصناعي؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح محمود المتيني، أنه يتم إنشاء تطبيقات جديدة تخدم مصابي فيروس كورونا والمجتمع؛ لمواجهة فيروس كورونا، والعلاج عن بعد، والمستشفيات الافتراضية .

وأشار إلى الأقسام المعنية في كليات الطب وأقسام الأمراض الصدرية ومكافحة العدوى أنتجت أكثر من فكرة، وهناك أبحاث للعلاج والوقاية والتشخيص والتعرف على سلالة فيروس كورونا.

ونوه المتينى، إلى أن الفريق المتخصص في انتاج دراسات الاولية لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي انتهى من التصميم، وهو جاهز للتصنيع، وجرى الاتفاق مع مصنعين في هذا الشأن، وقام صندوق تحيا مصر بتمويل المشروع بمليون جنيه حتى الآن.