اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى ورئيس جامعة عين شمس يتفقدان المستشفى الميدانى بالجامعة

الخميس، 04 يونيو 2020 01:07 م
وزير التعليم العالى ورئيس جامعة عين شمس يتفقدان المستشفى الميدانى بالجامعة وزير التعليم العالي يتفقد المستشفي الميداني
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اليوم كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والمهندسة زينب بشير رئيس إحدى الجمعيات الأهلية المستشفى الميداني الخاص بالجامعة، حيث تهتم بعلاج الحالات المرضية المختلفة ومنها استقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، كما توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة، ومن المقرر افتتاحها يوم الخميس المقبل لبدء في توفير الخدمة للمواطنين، وقالت المهندسة زينب بشير إن المستشفى مجهزة بأعلي مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية متميزة، مشيرة إلى أنه تم دعمها بالمستلزمات الطبية.

وكان الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قال إن الجامعة تواجه فيروس كورونا بـ8 أبحاث علمية في الطب والهندسة والعلوم وعدد من التخصصات لبحث أفكار تصنيع الأجهزة الطبية مثل أجهزة التنفس.

وأضاف محمود المتيني، نعمل على تصنيع أجهزة التنفس الصناعي بالتعاون مع المجتمع الصناعي؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح محمود المتيني، أنه يتم إنشاء تطبيقات جديدة تخدم مصابي فيروس كورونا والمجتمع؛ لمواجهة فيروس كورونا، والعلاج عن بعد، والمستشفيات الافتراضية .

وأشار إلى الأقسام المعنية في كليات الطب وأقسام الأمراض الصدرية ومكافحة العدوى أنتجت أكثر من فكرة، وهناك أبحاث للعلاج والوقاية والتشخيص والتعرف على سلالة فيروس كورونا.

ونوه المتينى، إلى أن الفريق المتخصص في انتاج دراسات الاولية لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي انتهى من التصميم، وهو جاهز للتصنيع، وجرى الاتفاق مع مصنعين في هذا الشأن، وقام صندوق تحيا مصر بتمويل المشروع بمليون جنيه حتى الآن.


التعليم العالي

المستشفي الميداني

جامعة عين شمس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سنة أولى أبحاث.. جامعة عين شمس تبدأ استلام الأبحاث من طلاب سنوات النقل.. الكليات تفتح منصاتها الإلكترونية أمام الطلاب وتعلن الجداول والمواعيد النهائية للتسليم.. وتحذر من الاقتباس فيما يزيد عن 25 %

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:00 م

جامعة عين شمس تحذر من صفحات مزيفة تنشر تصريحات غير صحيحة حول الامتحانات

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:05 ص

رئيس جامعة عين شمس: نواجه كورونا بـ8 أبحاث علمية لصناعة الأجهزة الطبية

السبت، 30 مايو 2020 07:49 م

رئيس جامعة عين شمس: فرع العبور هو حلمنا الكبير لتأسيس واحة تكنولوجيا

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة