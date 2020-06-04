وزيرة التجارة تصدر قرارا بحظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر

كتب ــ مدحت وهبة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بحظر إستيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر ، وقد إستثنى القرار ما يتم إستيراده كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان، كما نص القرار على عدم السماح باستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضاً، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية .



ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره مع نشره بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعته بشكل دورى وفقاً للمستجدات .



وقالت الوزيرة، إن هذا القرار تم إصداره بعد التنسيق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ويستهدف حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناجمةعن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها والتى أدت إلى هبوط أسعار السكر وبصفة خاصة السكر الخام بنسبة 30%، مشيرة إلى أن هذه التقلبات تسمح باستيراد السكر بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه فى مصر وهو ما يمثل ضررا بالغا للصناعة المحلية .



وأضافت جامع، أن القرار يأتى فى ظل التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى إحداث أضرار كبيرة للصناعة الوطنية، حيث يتيح القرار منح فرصة لصناعة السكر للتعافى من جراء ما أصابها من أضرار نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية.



ومن جانبه، أشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة فى وارادات السكر وتكدس المخزون لدى الشركات المحلية، حيث يبلغ حجم استهلاك مصر من السكر حوالى 3 -3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلى ، لافتاً الى أن المشروعات الجديدة التى ستدخل مرحلة الإنتاج قريباً ستسهم فى تحقيق مصر للإكتفاء الذاتى من السكر .







